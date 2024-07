Questo gioco da tavolo con GATTI ESPLOSIVI crolla a 19€!

Exploding Kittens è uno di quei giochi da tavolo perfetti per essere portati sotto l’ombrellone in spiaggia! Prima di scopri di cosa si tratta, però, ti basta sapere che è incentrato sui gattini, le esplosioni, e costa solamente 19,89€!

Tutte le caratteristiche di Exploding Kittens

In Exploding Kittens, ti troverai immerso in una sorta di roulette russa felina, in cui l’obiettivo principale è non essere colui che pesca il micetto esplosivo. Ogni turno ti terrà con il fiato sospeso, poiché non sai mai quale carta potrebbe nascondere un pericolo imminente. Se la sfortuna vuole che tu peschi un Exploding Kitten, sei fuori dal gioco… a meno che tu non abbia la carta giusta per disinnescarlo e salvarsi in extremis.

Il gioco non si basa solo sulla fortuna: il mazzo è pieno di carte speciali che ti permettono di implementare strategie di sabotaggio felino. Puoi sbirciare nel futuro per scoprire quali carte ti aspettano, rubare le carte degli avversari per metterli in difficoltà, o saltare il turno per evitare il rischio e lasciare che siano gli altri a esporsi al pericolo. Queste carte aggiungono un brio al gioco, trasformando ogni partita in un mix di tattica e astuzia.

Le risate sono assicurate ad ogni turno, grazie anche alle illustrazioni divertenti e ai temi assurdi delle carte. Nonostante la sua semplicità e le regole intuitive e facilmente comprensibili, è incredibilmente variegato e ti offrirà ore di divertimento. La combinazione di strategia e fortuna rende ogni partita imprevedibile!

Rendi i tuoi pomeriggi insieme a familiari e amici super-divertenti grazie al gioco da tavolo Exploding Kittens, scontato a soli 19,89€, grazie al ribasso del -13%!