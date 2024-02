Questo Epilatore IPL di Braun eliminerà i tuoi Peli superflui per sempre!

La stagione calda è ancora lontana ma, se stavi prendendo in considerazione l’epilazione IPL, è già il momento di farla! E con Braun Silk-expert Pro 5 non dovrai recarti presso nessun centro estetico. Potrai infatti fare tuo questo epilatore al prezzo di 339,99€ al posto dei classici 509,00€ di listino!

Tutte le caratteristiche dell’Epilatore Braun

Desideri una pelle vellutata e senza peli indesiderati? Con Braun Silk-expert Pro 5, questo desiderio diventa realtà. Questo epilatore a luce pulsata rappresenta la soluzione definitiva per ottenere una pelle impeccabile comodamente a casa tua, in modo sicuro e a lungo termine.

Grazie alla sua tecnologia avanzata con Skin Pro 2.0 (SensoAdaptTM), si adatta automaticamente alla tonalità della tua pelle, garantendo un trattamento personalizzato e sicuro. Potrai godere dei risultati visibili in sole 3 settimane, con una potenza ottimale per ogni parte del corpo, dalle ascelle e l’inguine fino alle gambe e alla schiena. Con una velocità di fino a 125 impulsi di luce al minuto, il trattamento sarà rapido e senza sforzo.

Braun Silk-expert Pro 5 è gentile sulla pelle, con 2 modalità per trattamenti delicati nelle zone più sensibili come il viso, le ascelle e la zona intima. Inoltre, la testina di precisione è perfetta per trattare aree delicate come il contorno delle labbra e delle sopracciglia.

Con 3 testine intercambiabili che si adattano a diverse zone del corpo e una pratica custodia da viaggio per riporre e trasportare il dispositivo con facilità, offre una soluzione completa e versatile. Inoltre, è incluso un rasoio Gillette Body per una rasatura perfetta prima del trattamento.

Insomma, questo kit è perfetto per dire addio ai peli. Prendi il tutto a soli 339,99€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.