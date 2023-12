Questo è il miglior iPhone da acquistare OGGI

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente clamorosa, anche se il nostro obiettivo ora è parlarvi del device in questione. iPhone 15, il modello entry level della line-up di quest’anno infatti, è un terminale pazzesco che sta ottenendo un successo inaspettato. Nonostante i device di punta (Pro e Pro Max) siano al vertice della categoria, questo prodotto è un gadget che noi ci sentiamo di consigliare a chiunque visto che dispone di una scheda tecnica all’avanguardia e ha un comparto fotografico degno di nota.

Per farla breve, è un iPhone 14 Pro senza porta Lightning, con una fotocamera in meno ed è privo del ProMotion. That’s it. Tuttavia costa molto meno, ha una batteria che assicura un’autonomia incredibile con una singola carica e vanta un sensore principale da 48 megapixel con un algoritmo aggiornato rispetto al passato. Dunque, iPhone 15 da 128 GB, in colorazione nera, costa solo 949,00€ oggi su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Ciò implica che non dovrete sborsare un singolo centesimo in più per portarvelo a casa e che avrete a disposizione tantissimi vantaggi esclusivi.

iPhone 15: impossibile non comprarlo a questo prezzo

Andiamo con ordine: con il noto portale di e-commerce americano non pagherete le spese di spedizione che, ovviamente, saranno incluse nel costo dell’articolo. C’è il reso gratis entro il 31 gennaio 2024 in caso di gravi problematiche o di ripensamento e avrete anche accesso alla garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo. Avrete poi due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Cosa aspettate? Fatelo vostro adesso.

iPhone 15 è un terminale veramente speciale, leggero (pesa poco meno di 170 grammi), ha un processore Apple Bionic A16, uno schermo OLED da 6,1″ con Dynamic Island e luminosità massima di 2000 nit, dispone di una batteria che dura tantissimo e che si ricarica mediante USB Type-C, via wireless o mediante la tecnologia MagSafe. A soli 949,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.