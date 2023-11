Questo Distributore automatico di Cibo per Cani e Gatti è controllabile anche da Smartphone! (e costa 20€ in meno grazie al COUPON)

Hai ora la straordinaria opportunità di acquistare il Distributore Automatico di Cibo per Animali Domestici UIOOQ a un prezzo incredibile su Amazon. In questo momento, puoi portartelo a casa per soli 39,99€, risparmiando un notevole 33% rispetto al prezzo originale di 59,99€.

Distributore Automatico di Cibo per Animali Domestici UIOOQ: tutte le caratteristiche

Questo è il momento perfetto per chiunque stia cercando una soluzione affidabile e versatile per nutrire i propri amati animali domestici, anche quando non si è a casa.

App intelligente e interazione divertente: Facile da configurare con supporto per il Wi-Fi a 2.4 GHz. Puoi nutrire il tuo animale domestico ovunque e in qualsiasi momento tramite l’app, con la possibilità di riprodurre una voce pre-registrata di 10 secondi durante l’alimentazione. Il tuo animale domestico adorerà sentire la tua voce.

Porzioni flessibili: Questa mangiatoia supporta fino a 10 pasti programmati, quindi non dovrai più preoccuparti di dover nutrire i tuoi animali domestici quando sei fuori casa. Puoi programmare fino a 12 porzioni per volta in base alle esigenze del tuo animale domestico, e puoi anche disattivare temporaneamente la programmazione tramite l’app.

Capacità sufficiente: La mangiatoia può contenere fino a 4 litri di cibo secco per animali domestici, il che significa che i tuoi animali saranno ben nutriti anche quando sei lontano. Non dovrai più preoccuparti di fame quando parti per un breve viaggio.

Alimentazione fresca e pulizia facile: Questa mangiatoia è dotata di un sacchetto incorporato per mantenere il cibo fresco e croccante. Il serbatoio del cibo, il coperchio e la ciotola sono rimovibili per una pulizia semplice.

Supporto per due fonti di alimentazione: Puoi alimentare il distributore tramite cavo USB o con batterie. In caso di interruzione di corrente, la batteria permetterà al dispositivo di rimanere in funzione.

Non perdere questa occasione e assicurati che i tuoi amici pelosi ricevano il cibo di cui hanno bisogno, anche quando non sei a casa. Acquista oggi stesso il Distributore Automatico di Cibo per Animali Domestici UIOOQ a soli 39,99€ grazie al coupon presente su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.