Interruttore Intelligente WiFi Sonoff in offerta su Amazon (-19%) per la tua Smart Home

Questo pacchetto da 3 interruttori intelligenti WiFi del marchio SONOFF è perfetto per dare il via o ampliare la domotica per la costruzione della tua smart home. Oggi puoi acquistarlo in offerta su Amazon a soli 29,99 euro e, grazie alla spedizione Prime, lo riceverai subito a casa.

Interruttore intelligente WiFi in offerta: le caratteristiche

L’interruttore intelligente SONOFF funziona in simbiosi con l’app eWeLink con la quale puoi gestire tutti i dispositivi SONOFF da qualsiasi luogo, utilizzando uno smartphone iOS o Android.

Il dispositivo è compatibile con interruttori a bilanciere standard e ti permette così di accendere le luci semplicemente premendo l’interruttore collegato senza dover utilizzare per forza l’app. Puoi creare inoltre scenari personalizzati in cui un dispositivo SONOFF può attivarne o disattivarne un altro, oppure puoi raggruppare più dispositivi per controllarli simultaneamente con un solo tocco. Ad esempio, puoi programmare lo spegnimento di tutte le luci e il blocco delle porte quando esci di casa.

Compatibile con Alexa e Google Home Assistant, puoi controllarlo anche tramite i comandi vocali e dunque gestire i dispositivi domestici semplicemente tramite il potere della tua voce.

L’installazione è semplice e discreta, grazie alle sue dimensioni ridotte che occupano poco spazio: ideale dunque per qualsiasi ambiente domestico. Approfitta dello sconto Amazon e portati a casa la confezione da 3 a soli 29,99 euro.