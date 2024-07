Questo controller per PC e Xbox a 29€ è perfetto per gli FPS!

HyperX è uno dei brand top quando si tratta di periferiche pensate per il gaming. Il suo Clutch Gladiate è un controller realizzato sotto licenza ufficiale Microsoft e compatibile sia con PC che con Xbox. Le sue particolarità sono svariate, dai tasti aggiuntivi, fino ai grilletti con corsa ridotta. Il suo prezzo? Solo 29,99€ grazie allo sconto del -25%!

Tutte le caratteristiche del controller HyperX

Questo controller consente una personalizzazione avanzata, grazie ai due pulsanti posteriori programmabili che permettono di assegnare rapidamente le azioni preferite, come ricaricare, saltare o usare abilità speciali. Questa caratteristica offre un vantaggio competitivo nei giochi che richiedono rapidità, come gli FPS. Inoltre, i doppi grilletti personalizzabili con blocchi consentono di regolare la corsa in base alle preferenze individuali, permettendo esecuzioni più rapide o precise.

Personalizzare il controller è semplice: per assegnare o riassegnare P2 e P3, basta tenere premuto P1 fino a quando il LED lampeggia lentamente, quindi premere il pulsante desiderato. Per disattivare un pulsante, basta premere P2 o P3 quando il LED lampeggia lentamente, e per cancellare entrambe le assegnazioni, è sufficiente tenere premuto P1 per cinque secondi.

Questo controller è compatibile con Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Inoltre, il jack audio da 3,5 mm permette di collegare le cuffie preferite, garantendo un’esperienza di gioco al top, in qualsiasi contesto.

Migliora le tue sessioni di gaming con il controller HyperX Clutch Gladiate scontato del -25%, pagandolo solamente 29,99€ al posto dei classici 39,99€ di listino.