Questo controller funziona su Switch, Windows, iOS, Android ed è un affare

Perché acquistare tanti controller per ogni dispositivo di gioco quando se ne può acquistare uno che funzioni con tutti? Chi gioca sa quanto sia frustrante e dispendioso doversi dotare di un controller per Switch, uno per Windows, uno per Android e uno per iOS.

Grazie al GameSir T4 Mini questo incubo di ogni gamer è storia passata. Piccolo, leggero, portatile e realizzato per essere utilizzato indifferentemente con tutte le principali piattaforme di gioco, tranne PlayStation e Xbox il controller di GameSir è anche super economico: solo 35,99€ su Amazon.

Un prezzo eccezionale se solo lo compariamo con un controller Horipad per Nintendo Switch, che costa la bellezza di 50€ in media, oppure i 60€ del Nintendo Switch Pro Controller.

Abbiamo testato il GameSir T4 Mini con Nintendo Switch OLED ed il controller si è comportato bene, consentendo ottimi tempi di risposta e precisione giocando a Mario Kart, Metroid Dread e Kirby e la Terra Perduta. Anche su Android, in associazione ad un OnePlus 9 Pro, il controller si è associato facilmente seguendo i passaggi presenti nel libretto di istruzioni e ci ha consentito di giocare senza intoppi.

L’unica piattaforma con cui abbiamo riscontrato qualche piccolo problema è stata iOS. Nulla da dire sull’associazione con un iPad Air di ultima generazione, tuttavia non tutti i giochi presenti su Apple Arcade sono risultati giocabili con il GameSir T4 Mini (ad esempio SonicDash+ non risponde al controller).

GameSir T4 Mini ha anche una chicca che piacerà molto ai gamer: è dotato di luci LED di vari colori che possono essere modificate o disattivate completamente e che lo rendono molto gradevole esteticamente.

Su Amazon è acquistabile in colorazione nera (il modello che abbiamo provato) e in versione trasparente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.