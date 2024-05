Questo cavo USB-C ha lo SCHERMO e costa solo 9€!

Grazie a quest’offerta, smetterai di utilizzare il tuo vecchio cavo. Sì, perché con soli 9,74€ potrai avere il modello di Enablink, caratterizzato dalla presenza di uno schermo che ti permetterà di vedere il wattaggio al disopra. Tutto quello che dovrai fare per averlo a questo prezzo è selezionare il coupon del 25%!

Tutte le caratteristiche del cavo con schermo

Il cavo Enablink è dotato di tecnologia di ricarica rapida 6A e compatibilità con QC 4.0, che permette di ricaricare i tuoi dispositivi fino al 25% più velocemente rispetto ai cavi standard. Questo lo rende ideale per smartphone, tablet e altri dispositivi alimentati tramite USB-C. Ma la vera chicca è il display LED integrato che mostra la potenza di carica in tempo reale. Questa funzionalità ti consente di monitorare lo stato di avanzamento della ricarica e di assicurarti che il tuo dispositivo si stia caricando alla massima velocità possibile.

Realizzato con materiali di alta qualità, con il cavo in nylon intrecciato che non solo conferisce una maggiore resistenza e durabilità, ma lo rende anche estremamente flessibile e anti-groviglio. Questo significa che non dovrai più preoccuparti dei fastidiosi nodi e degli ingarbugliamenti che affliggono i cavi tradizionali. La lunghezza di 1,2 metri è praticamente perfetta per la maggior parte delle situazioni, offrendo la giusta combinazione di portabilità e comodità senza essere troppo corta o ingombrante.

Questo cavo è compatibile con un’ampia gamma di dispositivi USB-C, il che lo rende estremamente versatile e conveniente. Può essere utilizzato con smartphone Android, tablet, laptop e molti altri dispositivi, garantendo che tu possa utilizzare un solo cavo per tutte le tue esigenze di ricarica e trasferimento dati.

Prendi al volo il cavo USB-C di Enablink a soli 9,74€ anziché i classici 15,99€, ma non dimenticare di selezionare il coupon!