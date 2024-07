Questo CARICATORE WIRELESS 3 in 1 è anche una SVEGLIA (e costa 39€!)

Siamo sicuri che questo andrà proprio a ruba! Parliamo del caricatore wireless 3 in 1 targato Phelinta che, oltre a permetterti di ricaricare il tuo smartphone, lo smartwatch e gli auricolari, funge anche da sveglia! E il suo prezzo è di soli 39,99€ grazie allo sconto del -20% da parte di Amazon!

Tutte le caratteristiche del caricatore wireless

Mentre i tuoi dispositivi sono in carica, grazie a questo caricatore potrai controllare l’ora grazie al display digitale, sia nel classico formato da 24 ore che 12 ore, oltre a tre modalità di luminosità notturna regolabili tramite un semplice tocco sul display.

Se ami vedere serie TV e film, sarai felice di sapere che la ricarica wireless sia in posizione verticale che orizzontale, permettendoti di visualizzare comodamente il telefono mentre è in carica. Inoltre, il caricabatterie può trasmettere energia attraverso custodie del telefono fino a 5 mm di spessore, purché non contengano magneti, accessori in metallo o schede che potrebbero interferire con la ricarica.

Questa docking station utilizza una tecnologia avanzata di controllo automatico che offre protezione da sovratensione, controllo della temperatura e rilevamento di corpi estranei. I fori di dissipazione del calore garantiscono una ricarica sicura e affidabile, mentre i cuscinetti in silicone proteggono i dispositivi da graffi.

Nella confezione troverai il supporto per caricabatterie wireless, un adattatore QC 3.0, un cavo di ricarica di tipo C e un manuale utente.

Su Amazon si evince che questo caricatore è ampiamente compatibile con una vasta gamma di dispositivi Samsung, inclusi i modelli più recenti come Galaxy S24 Ultra, S23 Ultra, Z Fold 6 e Z Flip 6, nonché con Galaxy Buds e Galaxy Watch.

Ricarica tutti i tuoi dispositivi utilizzando questo incredibile caricatore wireless a soli 39,99€!