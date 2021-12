Questi telefoni Samsung Galaxy hanno un GROSSO problema

I possessori di dispositivi Samsung Galaxy di fascia alta si lamentano di fastidiosissimi problemi audio durante il gaming da mobile.

Quali sono i bug che interessano i device Samsung?

Alcuni proprietari di terminali Galaxy di punta si sono lamentati di alcuni gravi difetti audio sui propri dispositivi durante il gioco. Mentre alcuni affermano che i bug sono iniziati con l'aggiornamento della One UI 4, mentre altri hanno anche affermato che è presente da sempre. I telefoni interessati sono per lo più modelli di fascia alta, ecco quali:

Galaxy S10,;

Galaxy S20;

Galaxy S21;

Galaxy Z Flip 3;

Galaxy Z Fold 2;

Galaxy Z Fold 3;

Galaxy A52 5G.

Gli utenti affermano che l'audio durante il gioco suona piuttosto piatto e talvolta persino distorto, nonostante vada perfettamente bene in tutti gli altri scenari come, come app di streaming musicale e simili. Inizialmente si pensava che fosse colpa del Dolby Atmos, ma la disattivazione di tale feature ha comportato poca o nessuna differenza.

Il problema sembra interessare maggiormente le frequenze audio basse e medie ed è più evidente sui telefoni con altoparlanti di alta qualità. Gli auricolari cablati o wireless non presentano il problema.

Stranamente, l'attivazione della registrazione dello schermo sembra risolvere il problema. Ma ovviamente non è la soluzione ideale poiché non solo è piuttosto pesante sulle risorse, ma consuma anche molto spazio di archiviazione. Inoltre, secondo quanto riferito, disabilita i 120 FPS sui giochi supportati.

Una buona dimostrazione del problema è stata fornita nel video di seguito:

Ma nonostante il numero crescente di lamentele, l'OEM coreano deve ancora riconoscere i problemi audio di gioco su nessuno dei suoi dispositivi Galaxy. Non c'è quindi nessuna correzione in vista.