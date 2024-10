Questi due dispositivi Samsung di 4 anni fa non riceveranno più aggiornamenti

Stop al supporto per due dispositivi Samsung: si tratta di Galaxy Z Fold 2 e Galaxy Tab A7. Entrambi non riceveranno ulteriori aggiornamenti di sicurezza, né aggiornamenti Android.

Terminato il supporto: è durato 4 anni

Nel corso degli anni, Samsung ha apportato miglioramenti alla sua politica di aggiornamento: i nuovi dispositivi, infatti, hanno circa sette anni di supporto garantito.

Non si tratta, purtroppo, di una decisione retroattiva e dispositivi come Galaxy Z Fold 2 e Galaxy Tab A7 non sono, infatti, contemplati. Rilasciati entrambi nel 2020, hanno ricevuto “soltanto" quattro anni di aggiornamenti e ora sono stati depennati dall’elenco dei dispositivi supportati.

Non una sorpresa, considerando che anche Galaxy Fold originale ha subito lo stesso “trattamento" non molto tempo fa. Ciò non significa che Galaxy Z Fold 2 o Tab A7 smetteranno di funzionare, ma un dispositivo senza aggiornamenti di sicurezza potrebbe essere più esposto a minacce informatiche.

I possessori di Galaxy Z Fold 3, invece, riceveranno complessivamente cinque anni di aggiornamenti di sicurezza, al contrario del “fratellino" minore. Ciò significa che riceveranno supporto fino, almeno, al 2026: ancora un paio d’anni.