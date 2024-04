Quest'ETICHETTATRICE portatile funziona con lo smartphone (e costa 29€)

Grazie alla sua connettività Bluetooth e USB, quest’etichettatrice ti permette di stampare etichette personalizzate con facilità, sia da smartphone che da PC.

La sua compatibilità con etichette da 20 a 50 mm di larghezza, ti offre la libertà di scegliere tra etichette bianche, colorate o trasparenti, garantendo che ogni tua esigenza di stampa sia soddisfatta. La risoluzione di stampa di 203 dpi garantisce che ogni dettaglio sia nitido e chiaro, rendendola perfetta per una vasta gamma di applicazioni, dalle etichette per prodotti e spedizioni, a quelle per uso domestico, eventi e progetti artigianali.

E l’app “Clabel trade” è un’alleata preziosa, con un’interfaccia intuitiva e ricca di funzionalità che ti consente di creare etichette personalizzate con testo, codici a barre, QR code, icone e immagini. Inoltre, offre una vasta gamma di modelli predefiniti per semplificare il processo di stampa e rendere ogni progetto un successo.

Grazie alla tecnologia di stampa termica, che elimina la necessità di inchiostro o toner, puoi godere di una stampa affidabile e veloce, senza doverti preoccupare di ricaricare consumabili.

La sua batteria ricaricabile integrata assicura fino a 4 ore di stampa continua con una singola carica, garantendo la massima produttività anche nei momenti più intensi.