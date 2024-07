Questa tastiera wireless funziona con PC, TV e tanto altro: solo 34€

La Logitech K400 Plus è una tastiera wireless perfetta per chi desidera un’esperienza di digitazione confortevole e precisa per lunghi periodi d’utilizzo. La sua compatibilità con i principali sistemi operativi la rende incredibilmente versatile, consentendo di controllare non solo il PC ma anche altri dispositivi fra cui la TV: il tutto restando comodamente seduti sul divano.

Pensarci troppo sarebbe un errore: ordina subito la tastiera Logitech K400 Plus, disponibile ora su Amazon a soli 34 euro, grazie ad uno sconto assurdo del 41% rispetto al prezzo di listino pari a ben 58 euro.

Crollo di prezzo per la tastiera Logitech K400 Plus

La tastiera Logitech K400 Plus è dotata di un comodissimo touchpad integrato e garantisce una connessione stabile fino a 10 metri: ideale per controllare i tuoi dispositivi a distanza. I pulsanti multimediali facilitano l’uso di lettori musicali, smart TV e PC.

I tasti per il controllo del volume e il design compatto delle frecce rendono l’uso semplice ed intuitivo. L’abbinamento è più semplice che mai: basta inserire il ricevitore Unifying nella porta USB del dispositivo per essere subito operativi. La batteria efficiente, combinata con il pulsante ON/OFF, assicura un risparmio energetico ottimale che prolunga l’autonomia dell’apparecchio.

Non perdere tempo ed aggiungi subito al carrello la tastiera wireless Logitech K400 Plus per averla con un risparmio di 24 euro: ti verrà consegnata a casa in tempi record per migliorare fin da subito il tuo setup informatico.