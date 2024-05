Questa elegante lampada da scrivania è tua a 13 euro con il COUPON AMAZON

Solo 13 euro per abbellire la tua scrivania o, se preferisci, il comodino con questa elegante lampada dotata di differenti livelli e colori di luminosità e con una base che supporta la ricarica per il tuo smartphone. Per avere questo prezzo non devi far altro che spuntare la casella del coupon sconto che trovi in pagina.

Lampada da scrivania in offerta: le caratteristiche

La lampada in questione è stata progettata per offrire una protezione ottimale degli occhi grazie alla sua luce morbida e non abbagliante, emessa da 72 perle di luce a spettro completo. La luminosità uniforme e l’alto indice di resa cromatica (CRI>90) rendono infatti i colori molto vicini alla luce naturale, riducendo l’affaticamento degli occhi durante lunghe ore di lavoro o studio.

Puoi contare su 15 livelli di luminosità: la regolazione avviene tramite una barra di scorrimento sulla base della lampada, che consente di modificare l’intensità luminosa semplicemente toccando e facendo scorrere la barra. Oltre a questo, puoi regolare 5 temperature di colore variabili tra 3000K e 6000K. Questa gamma di tonalità, che varia dal bianco caldo al bianco freddo, permette di adattare l’illuminazione alle diverse esigenze di lettura, lavoro, studio o rilassamento.

La lampada è dotata di una pratica porta di ricarica integrata, che permette di ricaricare facilmente il telefono cellulare e altri piccoli dispositivi. Questa funzione è disponibile anche quando la lampada è spenta, grazie alla presenza di una porta USB in alluminio e di un sistema di isolamento premium.

Tra le altre funzioni interessanti citiamo il timer di spegnimento automatico e la luce notturna progettata per favorire il sonno. Questa luce, situata sotto la base della lampada, emette una luce giallastra che stimola la produzione di melatonina, aiutando ad addormentarsi più rapidamente.

Una soluzione multifunzione da usare sulla scrivania, ma anche sul comodino. Spunta il coupon sconto e pagala soltanto 13 euro.