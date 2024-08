Quanto vuoi spendere per un laptop? MateBook D 16 2024, ecco l'occasione

Quanto sei disposto a spendere per il tuo prossimo laptop? E quali performance ti attendi da quest’ultimo? Tra questi due punti interrogativi si consuma la tensione che porta a decidere quale sia l’acquisto migliore per le tue esigenze ed è proprio nel mezzo di questo processo valutativo che piomba sul tavolo l’occasione: Huawei MateBook D 16 2024.

Se si tratta di vera e propria occasione, è per il combinato disposto delle seguenti circostanze:

si tratta di un laptop di alta qualità, con specifiche di alto livello;

è un dispositivo con caratteristiche tali da poterlo declinare in molteplici contesti d’uso;

è disponibile al miglior prezzo di sempre (ma solo per pochi giorni).

Qualità a buon mercato, insomma: un’eccezione vantaggiosa determinata dalla particolare scontistica disponibile per una sola settimana e perfetta per chiunque stia valutando con quale laptop ripartire nella prossima stagione lavorativa, per la prossima sessione di esami o per le proprie prossime idee creative.

Al centro del progetto v’è un Intel Core i5 12Gen, accompagnato da 8GB di RAM e 512GB di memoria con a supporto una scheda grafica Intel UHD. Ma il pezzo forte del device sta in un display FullView da 16 pollici, aspetto che premia in modo particolare tutte quelle funzioni che necessitano di pixel per esprimersi al meglio. Si va dal foglio di calcolo ampio e complesso, fino alla semplice visione di un film in streaming, ma anche per semplici lavori di editing grafico, fino alla semplice elaborazione operativa su più finestre affiancate. Una diagonale tanto generosa, con tale qualità di esperienza visiva, consegna al MateBook D 16 2024 una grande empatia fin dal primo utilizzo.

La tastiera retroilluminata è particolarmente piacevole da utilizzarsi grazie alla distribuzione degli spazi e l’ampio trackpad è volutamente disallineato rispetto all’asse centrale per consentire una migliore ergonomia durante la fase di digitazione (si riduce, infatti, lo spazio tra le lettere e l’area sensibile, tagliando fuori il tastierino numerico che viene solitamente utilizzato di meno).

Una batteria estremamente generosa per ogni necessità ed una antenna Metaline per l’ottimizzazione della connettività rendono il laptop estremamente versatile anche per l’utilizzo in mobilità, il che significa libertà d’uso in ogni circostanza.

Infine, occhio al prezzo perché fa la differenza sotto ogni punto di vista. Un device da 849,90 Euro, infatti, piomba in queste ore a soli 499 Euro: non era mai stato disponibile ad un prezzo tanto basso fino ad oggi. L’occasione è servita, insomma, ma solo per una settimana: chiunque si stia chiedendo quanto è disposto a spendere per il prossimo laptop e quali performance si attenda dall’esperienza d’uso successiva, ha una risposta ed un punto esclamativo a disposizione. Per andare dritti al punto, il MateBook D 16 2024 al miglior prezzo lo si trova qui e solo per pochi giorni ancora.

In collaborazione con Huawei