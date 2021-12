Quanto pagherà CD Projekt Red per la class action su Cyberpunk?

Lo sviluppatore di Cyberpunk 2077 CD Projekt pagherà solo 1,85 milioni di dollari in una proposta di class action. Ecco cosa è emerso in queste ore.

A quanto ammonta il risarcimento che dovrà sborsare CD Projekt Red?

La scorsa settimana, abbiamo riferito che CD Projekt stava negoziando per risolvere un'azione legale collettiva relativo al famigerato lancio fallimentare di Cyberpunk 2077, un gioco che è arrivato pieno di bug e con prestazioni abbastanza scarse su console che Sony l'ha dovuto eliminare dal PlayStation Store e molti store hanno offerto rimborsi agli acquirenti. Ora l'azienda afferma che tali negoziati si sono conclusi, ed ecco quanto è dovrà sborsare per porre fine alla vicenda: 1,85 milioni di dollari americani.

Sebbene l'accordo dovrà probabilmente essere approvato da un tribunale, sembra che i querelanti principali e i loro avvocati abbiano negoziato per una somma piuttosto piccola in cambio di “rinunciare a qualsiasi pretesa contro la Società e i membri del suo consiglio di amministrazione“.

Questoo, se si considera che il gioco ha avuto un budget di sviluppo di oltre $ 316 milioni (secondo quanto riportato da GamesIndustry.biz), ha permesso alla società di recuperare l'intero budget di sviluppo e marketing solo con i preordini digitali e in realtà non ha visto un enorme “buco di bilancio” dai rimborsi.

Vale la pena notare che questa causa (tecnicamente, sono quattro cause che sono state riunite in una) è stata intentata da azionisti che credevano di essere stati ingannati dalla società riguardo alle prestazioni finanziarie, non dai giocatori che hanno acquistato il videogame.

Nonostante le vendite apparentemente molto decenti del gioco, la reputazione dell'azienda è scivolata molto in basso, le proiezioni di vendita sono diminuite e il prezzo delle sue azioni è diminuito del 54% rispetto allo scorso anno.

CD Projekt ha ripetutamente promesso di fixare il gioco e ha rilasciato una serie di patch, suggerendo che alla fine potrebbe diventare il gioco tanto atteso e promesso. Alla fine di ottobre, ha annunciato che gli update di nuova generazione sia per Cyberpunk che per The Witcher 3 sarebbero stati posticipati al 2022: “Ci scusiamo per l'attesa prolungata, ma vogliamo rimediare“, ha scritto in un comunicato emerso pochi mesi or sono.