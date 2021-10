Cyberpunk 2077 per PS5 e Series X? BRUTTE notizie

CD Projekt Red rimanda l'uscita delle versioni next-gen (per PlayStation 5 e Xbox Series X/S) di Cyberpunk 2077 e di The Witcher 3 al 2022.

Cyberpunk 2077: l'ennesimo ritardo di CD Projekt Red

Sembra che dovremo aspettare ancora un po' per giocare alle versioni next-gen dei giochi in questione. A settembre, CD Projekt Red ha dichiarato di aver riferito che le iterazioni next-gen dei suoi giochi di punta sarebbero arrivate entro la fine dell'anno corrente.

Ora, nella giornata di ieri, si scopre che Cyberpunk 2077 e gli aggiornamenti di nuova generazione di The Witcher 3: Wild Hunt non arriveranno quest'anno. Ora, il piano prevede che la versione di nuova generazione di Cyberpunk 2077 uscirà nel primo trimestre del 2022, mentre la versione di nuova generazione di The Witcher 3: Wild Hunt è prevista per il secondo trimestre del prossimo anno.

IMPORTANT PRODUCTION UPDATE pic.twitter.com/KOnaIVOt4v — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) October 20, 2021

Con il relativo posticipo, sembra che CD Projekt Red stia prendendo provvedimenti per garantire che non si ripeta il lancio fallimentare del 2020 del videogame più atteso degli utlimi anni. Ricordate che al debutto Cyberpunk 2077 era pieno di bug e problemi? “Chi se lo scorda”, direte voi.

Il gioco è stato rilasciato per la prima volta nel dicembre del 2020 e lo studio di produzione ha trascorso i mesi successivi al rilascio portando numerose patch e hotfix nel tentativo di risolvere alcuni dei problemi più critici.

Non abbiamo trascorso molto tempo con Cyberpunk 2077 da quando lo abbiamo giocato su PS4, ma ammettiamo di non vedere l'ora di esplorare – senza bug – e con una grafica decente e all'altezza delle aspettative su console next-gen, Night City una volta che l'aggiornamento arriverà nel 2022. Restate connessi con noi, vi terremo aggiornati.