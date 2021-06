Durante una conferenza, Adam Kicinski – CEO di CD Projekt RED – ha parlato delle attuali prestazioni di Cyberpunk 2077, dichiarandosi soddisfatto a riguardo. Il team di sviluppo continua a lavorare per migliorare la qualità complessiva del titolo open world, che ad oggi sembra aver raggiunto un livello soddisfacente, con l'eliminazione di bug e glitch di vario genere.

“Abiamo raggiunto un livello soddisfacente in termini di performance. Abbiamo lavorato anche per migliorare la qualità complessiva e siamo contenti del lavoro svolto. Certo, abbiamo rimosso bug e glitch visivi e continueremo a farlo. Col tempo introdurremo diversi cambiamenti anche al sistema di gioco, in base a quanto segnalato dai giocatori.”