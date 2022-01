Quanti smartphone ha prodotto Samsung nel 2021?

Si potrebbe pensare che la pandemia in corso e la conseguente carenza di componenti avrebbero ostacolato la capacità di produzione degli smartphone di Samsung. Sembra che sia vero il contrario, secondo quanto appreso da The Elec. Secondo quanto riferito, l'azienda ha prodotto circa 300 milioni di telefoni nel 2021.

Ecco il numero di telefoni realizzati da Samsung lo scorso anno

Dei 300 milioni di unità in totale, Samsung ne ha realizzati circa 240 milioni. Il resto è stato realizzato da ODM come Wingtech e Huaquin. Si prevede che questo numero aumenti in modo significativo nel corso dell'anno corrente, poiché Wingtech ha ottenuto un ordine per altri 40 milioni di device. Anche altri ODM potrebbero vedere un aumento degli ordini.

La compagnia avrà bisogno di tutto l'aiuto possibile per raggiungere l'obiettivo di 334 milioni di smartphone prodotti nel 2022. Sebbene non sia una soluzione ideale, gli ODM spesso offrono tregua occupandosi della produzione e della logistica, consentendo alla casa madre di concentrarsi sulla ricerca e sviluppo.

Dei 300 milioni di unità prodotte, solo 20 milioni erano dispositivi facenti parte della gamma Galaxy S21. Sebbene non sia del tutto una causa persa, è improbabile che l'OEM leader al mondo sia entusiasta di essere riuscita a spostare solo 20 milioni dei suoi smartphone di fascia alta in un anno intero. I telefoni Galaxy A, M e F di fascia bassa probabilmente hanno rappresentato la maggior parte delle vendite.

È interessante notare che il Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy Z Flip 3 hanno superato il milione di vendite nella sola Corea del Sud, quindi hanno compensato un pezzo non troppo significativo della torta. L'azienda è ottimista sul futuro dei suoi pieghevoli e ha aumentato la produzione per stare al passo con l'eventuale domanda.