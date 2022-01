Samsung ha brevettato un laptop che... si fa letteralmente in 4!

Non è un segreto che Samsung stia esplorando tutti i tipi di form factor per i suoi rivoluzionari display pieghevoli. Il colosso sudcoreano avrebbe in mente numerosi progetti stravaganti: uno di questi è stato recentemente approvato e pubblicato dalla World Intellectual Property Organization (WIPO).

Il futuristico laptop pieghevole di Samsung

Stiamo parlando di un “dispositivo elettronico multipieghevole”, una sorta di laptop convertibile con display staccabile. L'apparecchio presenta due componenti principali: uno schermo ed una base della tastiera. La particolarità del convertibile di Samsung, a parte il display pieghevole, è proprio la base della tastiera in grado di “dimezzarsi”. La metà superiore del dispositivo, ovvero il display pieghevole, ha un formato convenzionale quando è aperto e si collega alla metà inferiore tramite appositi cardini.

Come detto, la metà inferiore della tastiera può essere divisa, con ciascuna metà che trasporta la propria batteria e circuiti di ingresso, sebbene solo una delle due parti nasconda un processore ed un microcontrollore. In teoria, questo dispositivo convertibile potrebbe avere una superficie 4 volte più piccola quando piegato e staccato, rendendolo così estremamente compatto e facile da trasportare.

La metà superiore potrebbe sempre essere utilizzata come un tablet pieghevole senza la tastiera fisica collegata. Non vi è alcuna garanzia che questo misterioso dispositivo multi-pieghevole di Samsung venga rilasciato, tuttavia il brevetto fornisce una chiara idea circa la direzione verso cui Samsung è intenzionata a muoversi.