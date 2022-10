Quanti Mac sono stati venduti nell'ultimo trimestre?

Secondo quanto si apprende, si dice che neanche gli analisti sappiano con precisione quanti Mac sono stati venduti nell’ultimo periodo. Gli ultimi tre mesi sono un’incognita un po’ per tutti. D’altronde, l’azienda di Cupertino non ha mai riferito quanti dispositivi avesse venduto realmente in un determinato periodo. Clienti, investitori, analisti, hanno sempre brancolato nel buio. Ecco che quindi gli esperti del settore hanno dovuto solo ipotizzare le spedizioni e non hanno confermato mai nulla.

MacBook e Mac fissi: quanti ne ha venduti Apple?

Ci sono realtà come IDC, Canalys, Gartner che non hanno idea di quanti Mac la compagnia abbia venduto realmente nell’ultimo trimestre. Le stime sono molto diverse da come appaiono.

Per esempio, IDC ipotizza un totale di 10 milioni di Mac spediti negli ultimi tre mesi, con un upgrade rispetto ai 7 milioni del 2021, con una crescita al seguito pari al 40,2%. Gartner invece, prevede solo 5,8 milioni di computer venduti. Praticamente c’è una disparità non da poco fra le supposizioni. La discrepanza di 4,3 milioni di device non è da poco e questo sottolinea quanto le due compagnie siano in realtà inaffidabili su questo campo. Canalys, d’altro canto, è in mezzo, suggerendo un totale di 8 milioni di dispositivi venduti.

Finora, quelle di IDC; Gartner e Canalys sono sempre molto aleatorie. Sicuramente, nel corso della chiamata agli utili e alle entrate per il terzo trimestre (il quarto a livello fiscale) che si terrà il 27 ottobre, potremmo avere più dati e informazioni su quanti laptop e desktop/AiO avrà venduto.

Ricordiamo che a giugno Tim Cook ha presentato i nuovi fanless MacBook Air M2 e il Pro 13″ M2 con un inedito sistema di raffreddamento. Tuttavia, a causa di alcuni problemi con le catene di approvvigionamento, la società ha riportato diversi ritardi nelle consegne.

