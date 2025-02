Quando esce lo smartphone trifold Samsung? Attesa più lunga del previsto

Nel segmento degli smartphone, Samsung ha tradizionalmente lanciato tutti i membri di una nuova serie durante un unico evento. Tuttavia, questa strategia è cambiata con l’introduzione dei Galaxy S FE, per poi estendersi anche ai foldable con il Galaxy Z Fold SE dello scorso anno.

Ora, un nuovo report suggerisce che il primo smartphone trifold di Samsung non debutterà insieme ai modelli di settima generazione della serie Galaxy Z Fold e Z Flip.

Lo smartphone trifold di Samsung potrebbe essere ufficializzato dopo i pieghevoli “classici”

Secondo gli ultimi rumor, Samsung dovrebbe presentare il Galaxy Z Fold 7 e il Galaxy Z Flip 7 durante il secondo evento Unpacked del 2025, previsto per la seconda metà dell’anno. Potremmo assistere anche al lancio del più accessibile Galaxy Z Flip FE nella stessa occasione. Invece il modello più innovativo, e cioè lo smartphone trifold, potrebbe arrivare più in là.

Un’ulteriore conferma a riguardo giunge dal noto insider Max Jambor, senza però indicazioni circa una data precisa. Considerando che Samsung di solito rilascia i modelli FE della serie Galaxy S tra settembre ed ottobre, è possibile che il trifold venga svelato proprio in quel periodo, ma si tratta di mere speculazioni. In un post successivo, Jambor ha aggiunto che Samsung potrebbe tuttavia anticipare qualche dettaglio sul terminale durante il lancio di Z Flip 7 e Z Fold 7, ma non si tratterà di un’anteprima ufficiale.

Sempre tenendo conto delle indiscrezioni, lo smartphone trifold Samsung inaugurerà una nuova linea di prodotti chiamata “Galaxy G”, abbandonando la denominazione “Galaxy Z” utilizzata finora per tutti i suoi foldable. In merito alle caratteristiche tecniche si presume che il display, una volta aperto, misurerà 9,96 pollici ed avrà una forma in base a cui le sezioni di sinistra e di destra si piegheranno verso l’interno, distinguendosi dal design “a zigzag” di Huawei Mate X.

Continuate a seguirci perché non mancheremo di comunicarvi tutte le prossime e nuove informazioni riguardando l’attesissimo smartphone trifold Samsung.