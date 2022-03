Quando esce God of War Ragnarok per PS4 e PS5? Conferma ufficiale

C'è sempre un po' di preoccupazione da parte degli utenti PS4 e PS5 quando si parla della data di uscita di God of War Ragnarok. Sebbene il gioco sia annunciato per il 2022, la mancanza di informazioni recenti continua a far temere ad uno slittamento per il 2023.

Di recente, inoltre, il gioco è letteralmente sparito dalla sezione “Coming Soon” del PlayStation Store, lasciando dunque pensare che qualcosa si stesse muovendo nella direzione per un nuovo rinvio. Ci pensa però Santa Monica stessa a rassicurare gli appassionati.

God of War Ragnarök comes out this year. — Blue Owlz: Medic ⚡️ (@BlueOwlzMedic) March 24, 2022

God of War Ragnarok: data di uscita PS4 e PS5 confermata ancora una volta

Blue Owlz Medic è la Community Manager dello sviluppatore californiano e ha deciso di pubblicare un breve post su Twitter in cui conferma appunto che God of War Ragnarok uscirà quest'anno. Nessun'altra informazione, ovviamente, ma tanto basta per smentire le voci su un presunto nuovo ritardo.

Da quello che sappiamo secondo gli ultimi dettagli diffusi dai vari insider, pare che obiettivo di Sony sia quello di lanciare il gioco il prossimo autunno, presumibilmente tra settembre e ottobre. È ancora presto per affermare se sarà davvero così, dato che la compagnia giapponese potrebbe anche scegliere una finestra compresa all'inizio dell'estate, tra giugno e luglio, già utilizzata in passato per titoli come The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima.

In attesa di capirne di più, ricordiamo che God of War Ragnarok è il sequel diretto del reboot lanciato per la prima volta nel 2018 in esclusiva per PlayStation 4 e arrivato di recente anche per PC. Si continuerà il viaggio di Kratos e del figlio Atreus in terra norrena, in quella che sarà comunque una vicenda che chiuderà definitivamente questa nuova saga. Santa Monica ha già parlato di un finale commovente e spettacolare, lasciando intendere che potrebbe essere anche l'ultima avventura con protagonista Kratos.