Secondo quanto si apprende, sembra che Nvidia riceverà supporto da MediaTek e da altri giganti dei chip per la futura acquisizione di Arm.

Nvidia sta acquisendo Arm, ma ci sono degli ostacoli

Nvidia ha recentemente ricevuto supporto da tre dei più grandi produttori di chip al mondo che hanno espresso sostegno per il suo accordo fatto al fine di rilevare Arm. L'operazione è stata valutata intorno ai 40 miliardi di dollari USA ed è stata anche esaminata dagli esperti.

Secondo un rapporto di SCMP, il noto produttore di schede grafiche ha ricevuto una spinta anche da MediaTek, Marvell Technology e Broadcom Corp. Queste aziende sono anche i primi clienti di UK Based Arm a supportare pubblicamente l'acquisizione da parte di Nvidia del progettista di chip. Per chi non lo sapesse, l'accordo è stato recentemente criticato per motivi di sicurezza nazionale e via della presunta possibilità di monopolizzare la concorrenza all'interno del settore.

Inoltre, la notizia arriva mentre l'Autorità per la concorrenza e i mercati del Regno Unito si sta preparando per fornire una revisione che potrebbe opporsi a questo accordo di acquisizione. In precedenza, anche altri giganti della tecnologia come Qualcomm e Microsoft insieme a Google avevano espresso le loro preoccupazioni per questa acquisizione, affermando che la società avrebbe potuto aumentare i prezzi per i suoi rivali sul mercato. Arm è un importante progettista di chip e la sua tecnologia viene venduta a più di 500 aziende in tutto il mondo. Al momento, la società è sotto il controllo del gruppo giapponese SoftBank.

Nelle notizie correlate, segnaliamo che la nuova Nintendo Switch Pro utilizzerà un chipset Nvidia aggiornato di nuova generazione, che sarà in grado di fornire prestazioni di punta alla futura ibrida della grande N.

