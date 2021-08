Qualcomm Snapdragon 898 utilizzerà il nuovo processo a 4 nm di Samsung e offrirà prestazioni migliorate del 20%. Questo è quanto si apprende in queste ore online.

Qualcomm Snapdragon 898: le specifiche tecniche (RUMOR)

Qualcomm ha recentemente presentato una nuova variante del suo chipset della serie Snapdragon 8XX, soprannominata Snapdragon 888+ 5G con elaborazione AI migliorata. Ora, gli occhi sono puntati sul chipset di nuova generazione dell'azienda, il cui lancio è previsto per la fine di quest'anno.

Il prossimo chipset, probabilmente chiamato Snapdragon 895 o Snapdragon 898, arriverà con il numero di modello SM8450: alimenterà la maggior parte degli smartphone di punta che verranno lanciati il ​​prossimo anno.

A pochi mesi dall'annuncio ufficiale, i dettagli sul prossimo processore di punta del chipmaker americano non emergono online. Digital Chat Station ha ora rivelato che lo Snapdragon SM8450 sarà prodotto con il processo a 4 nm di Samsung e questo si tradurrà in un aumento delle prestazioni del 20%.

In precedenza, è stato riferito che lo Snapdragon 898 sarebbe stato caratterizzato da un'architettura a tre cluster. Non di meno, questa avrebbe incluso un core super-grande basato su Cortex-X2, un core basato su Cortex-A710 e uno piccolo basato su Cortex-A510. Tutti questi nuovi design saranno sotto il sistema ARM v9 Pure a 64 bit.

Il Cortex-X2 offre circa il 16% di miglioramento delle prestazioni di progettazione rispetto all'X1, ma dopo la messa a punto di Qualcomm, è stato ottimizzato per funzionare meglio. Tuttavia, per i risultati definitivi delle prestazioni, dovremo attendere la versione prodotta in serie del chipset.

Dati i precedenti, ci aspettiamo che Xiaomi sia la prima azienda a lanciare uno smartphone alimentato dal chipset SD 898 una volta annunciato ufficialmente a dicembre di quest'anno durante il Qualcomm Summit.

Ci sarà anche un SoC Snapdragon 898+ che dovrebbe essere lanciato nella seconda metà del 2022. Un rapporto rivela che mentre il Qualcomm Snapdragon 898 sarà prodotto da Samsung, la variante Plus sarà prodotta da TSMC.

Qualcomm

Elettronica