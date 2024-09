Qualcomm Snapdragon 8 Elite è il nuovo nome del SoC dei futuri top di gamma Android

I prossimi top di gamma Android avranno a bordo il Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Questo il nuovo nome del SoC progettato dall’azienda californiana, che se avesse seguito la tradizione degli ultimi anni lo avrebbe dovuto chiamare Snapdragon 8 Gen 4.

Dopo settimane di rumor, a svelare in maniera indiretta il cambio del nome è stato un teaser pubblicato da Xiaomi su Weibo, una delle più grandi piattaforme social in Cina. Il post, riguardante la presentazione dei nuovi Xiaomi 15, ci dice però anche qualcos’altro.

Innanzitutto la data di lancio dei flagship di quest’anno della casa asiatica, tra i primissimi a montare il nuovo processore top di gamma di Qualcomm. Come mostra la foto condivisa sul social cinese, la presentazione di Xiaomi 15 avverrà il prossimo 23 ottobre.

Di conseguenza, Snapdragon 8 Elite farà il suo debutto prima. E a dire il vero, non c’è nemmeno bisogno di usare troppa fantasia per conoscere il giorno del lancio del nuovo SoC di Qualcomm, che ha dato appuntamento per l’annuale Snapdragon Summit al 21 ottobre, 48 ore prima dunque dell’evento Xiaomi.

I primi telefoni che avranno a bordo il nuovo SoC mobile top di gamma di Qualcomm saranno certamente Xiaomi 15 e OnePlus 13. Per entrambi, il lancio globale dovrebbe essere previsto per il mese di ottobre. Snapdragon 8 Elite sarà anche il processore dei nuovi Samsung Galaxy S25, la cui uscita è attesa nel primo trimestre del 2025 (secondo le ultime indiscrezioni, potrebbero essere presentati già a gennaio).

Per tutti questi tre telefoni c’è da aspettarsi un incremento significativo in termini di prestazioni proprio grazie al nuovo processore, il primo ad adottare i core Oryon, gli stessi utilizzati dai laptop con processore Snapdragon X Elite.