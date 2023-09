QCY ArcBuds: cuffiette Bluetooth STRAORDINARIE al 50% (pochi pezzi)

Prima che sia tardi voglio subito dirti che le unità disponibili di questa offerta che ti sto segnalando sono pochissime. Per cui devi essere rapido. Vai immediatamente su Amazon e aggiungi al tuo carrello QCY ArcBuds a soli 34,99 euro, invece che 69,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Una promozione da urlo dunque. Anche perché questi auricolari wireless sono spettacolari, dal suono preciso e potente, comode e con una batteria pazzesca. Per non parlare poi del 50% di sconto, sono da prendere al volo.

QCY ArcBuds: il prezzo scende la qualità rimane

Questi auricolari true wireless sono di qualità eccellente e quindi considerato che li puoi avere a molto meno del loro prezzo non c’è proprio tempo da perdere. Potrai ascoltare la tua musica preferita senza disturbi grazie alla cancellazione del rumore che elimina fino a 45dB, ovvero il 98% di ciò che ti circonda.

Hanno un design In-ear che si adatta alle orecchie per garantire il massimo del comfort e anche discrezione, dato che si vedono appena una volta infilate. Possiedono 6 microfoni, 3 per auricolare, che captano la tua voce e la restituiscono al melgio. Per cui anche le chiamate saranno top e chi ti ascolta ti udrà senza interferenze. Infine una menzione doverosa alla batteria che offre ben 8 ore di autonomia con una ricarica singola e la bellezza di 32 ore con la custodia.

Insomma siamo di fronte a delle cuffiette Bluetooth senza paragoni, soprattutto in relazione a quello che costano adesso. Per cui vai subito su Amazon e acquista le tue QCY ArcBuds a soli 34,99 euro, invece che 69,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.