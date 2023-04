PureVPN: massima privacy e flessibilità a un prezzo super conveniente

Le Virtual Private Network sono uno strumento ormai indispensabile per chiunque voglia proteggere la propria privacy online.

Che si tratti di hacker, agenzie pubblicitarie o quant’altro, mantenere il proprio anonimato in rete è importante per evitare spiacevoli conseguenze. Una VPN di reale valore, però, va ben oltre questo semplice discorso.

La flessibilità, con app che possono adattarsi a diverse piattaforme, così come la questione prezzo, possono essere determinanti per la scelta di un provider rispetto a un altro. Viste le tante aziende nel settore, però, optare per una soluzione rispetto a un’altra può non essere poi così semplice.

Per livello di privacy, adattabilità e costi, quanto proposto da PureVPN risulta una delle migliori soluzioni attualmente disponibili a livello mondiale.

PureVPN ti offre tutto ciò che puoi chiedere a una VPN di alto livello

PureVPN è un’azienda attiva nel settore dall’ormai lontano 2007. Ma cosa può offrirti realmente questo provider? Attraverso il tunnel crittografato proposto agli utenti, la piattaforma mantiene l’anonimato, proteggendo il traffico dati.

Lato flessibilità e compatibilità, questo servizio propone app specifiche per sistemi operativi come:

Windows

Mac

Android

iOS

Linux

oltre a plugin specifici per i principali browser in circolazione. La possibilità di collegare fino a 10 dispositivi con un singolo account, dimostra ulteriormente quanto questa VPN sia flessibile.

Tutto ciò viene supportato da un’infrastruttura record, costituita da più di 6.500 server ultraveloci sparsi in tutti i continenti: di fatto la soluzione ideale per utilizzare l’indirizzo IP di un determinato paese.

Allo stesso tempo, proprio grazie alle performance elevate PureVPN risulta adatta per compiti gravosi in termini di banda come streaming audiovisivo e download di file tramite torrent.

Quanto costa PureVPN?

Grazie all’attuale promozione è possibile ottenere tutta la protezione di questo strumento con l’82% di sconto sul piano biennale.

Ciò si traduce in un costo di appena 2,08 euro al mese per una delle VPN più apprezzate al mondo.

