Può avere senso un iPad di sesta generazione nel 2022?

Oggi mi sono posto una domanda anche molto banale ma pur sempre efficace: “Sto cercando un tablet per un uso standard, quasi da divano e non voglio spendere troppo. Perfino l’iPad base e caro per le mie esigenze, ma vorrei rimanere in ambito Apple senza svenarmi. Cosa posso comprare? ”

iPad di sesta generazione: è ancora valido?

Quante volte vi siete quindi trovati a farvi domande del genere? Non è una banalità perché in realtà c’è una soluzione a questo quesito. Stiamo parlando dell’iPad di sesta generazione che si trova su Amazon ricondizionato mai in condizioni eccellenti. In poche parole, sarà pari al nuovo, rimesso a posto dai tecnici esperti del sito e quindi venduto ad un prezzo vantaggioso. A quanto nello specifico? 204,68€ con spese di spedizione incluse nel prezzo.

Non dovete temere nulla poi, perché questo è un tablet incredibile che costa poco ma che per l’uso standard va più che bene. Volete giocare a qualche titolo su Apple Arcade o scaricabile dall’App Store? Nessun problema. Volete utilizzarlo per studiare, per leggere libri, per vedere serie TV in streaming o perché no, YouTube, Amazon Prime, Netflix e via dicendo ? Lui sarà perfetto. Ecco perché vi consigliamo di prendere questo prodotto oggi a questo incredibile prezzo.

Gode comunque della garanzia del sito di Amazon quindi avrete sempre il massimo supporto, l’assistenza tecnica e per qualsiasi problematica vi basterà chattare con gli esperti del sito per risolvere i vostri dubbi e/o problemi.

Certo, ci sono alcune limitazioni, come uno schermo non di ultima generazione, un processore leggermente meno prestante degli attuali Apple Bionic e lo storage contenuto di soli 32 GB. Ma anche qui, vi voglio esortare a fare una considerazione. Io stesso scarico parecchie app, ma in questo caso consiglio di essere parsimoniosi e di scaricare solo quello che è realmente utilizzate nel quotidiano.vi assicuro che lo spazio vi basterà anzi, vi anche avanzerà. Tuttavia, se proprio volete inserire delle foto o altro, vi consiglio l’abbonamento al piano iCloud+, magari quello da 200 GB a circa tre euro al mese.

Questo iPad di sesta generazione sarà proprio l’alleato casalingo che stavate aspettando, magari per guardare una serie al volo mentre pranzato e al parco, in mensa, in camera, sull’autobus e non solo. E ottimo anche per la navigazione su Internet, per le ricerche e magari, me lo suggerisco come spunto, per leggere Topolino in abbonamento, che non fa mai male.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.