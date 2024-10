Pulsossimetro da dito in offerta: misura la saturazione di ossigeno nel sangue

Con la stagione influenzale in arrivo può essere importante misurare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue, specie per i soggetti più fragili. Puoi farlo facilmente con questo pulsossimetro da dito che oggi puoi acquistare su Amazon a soli 12,15 euro.

Pulsossimetro in offerta: come funziona?

Il pulsossimetro è dotato di un singolo pulsante di controllo che rende le misurazioni semplici e veloci. Ti basta inserire il dito nel sensore fotoelettrico in modo che in pochi secondi il dispositivo sia in grado di darti chiaramente i risultati della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e della frequenza del polso sullo schermo OLED.

Il monitor è altamente accurato e determina con precisione i livelli di SpO2 e la frequenza cardiaca in appena 10 secondi. Grazie al display OLED avrai una lettura chiara e immediata dei risultati, anche sotto la luce diretta del sole e i ngenerale all’esterno.

Ideale per questioni di salute, ma anche per appassionati di sport come alpinisti, sciatori e ciclisti. Grazie alle sue dimensioni compatte e al peso leggero è del resto molto semplice da trasportare.

Il dispositivo è alimentato da 2 batterie AAA: all’interno della confezione troverai un cordino staccabile per facilitarne l’uso quando sei fuori. A basso consumo energetico, è lo strumento ideale per misurazioni rapide in qualsiasi situazione: acquistalo a soli 12,15 euro.