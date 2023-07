Pulizia impeccabile: il potente Tineco FLOOR ONE S5 al Prime Day 2023

Se vuoi pulire casa con una sola passata, non devi acquistare tre prodotti diversi. Te ne basta uno eccezionale che non può che soddisfarti ed è proprio Tineco FLOOR ONE S5. Questo elettrodomestico è un aspirapolvere senza fili ma anche un lavapavimenti ed è totalmente smart.

Eccezionale sotto tutti i punti di vista, una volta che lo inizi a usare scopri quanto è comodo da avere. Non puoi farne più a meno e ti semplifica la vita sia in estate che in inverno visto che con una passata, la casa è pulita. Approfitta dei Prime Day 2023 per effettuare il tuo acquisto: doppia offerta attiva per risparmiare a più non posso. Collegati e spunta il coupon, il prezzo crolla ad appena 333€ con un risparmio di 186€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Tineco FLOOR ONE S5, lo strumento che manca nelle tue mani

Tineco è un brand che molti hanno scoperto solo recentemente ma fattelo dire: è più che eccezionale e di qualità suprema. Se da tempo stavi pensando di prendere un prodotto che ti permettesse di far tornare i tuoi pavimenti lindi e lucenti, questo è quello che ti occorre.

Semplicissimo da utilizzare, ha un doppio serbatoio che ti permette di avere prestazioni ottime. L’acqua sporca non entra mai in contatto con quella pulita così non devi ripassare neanche una volta se commetti un errore. In più è tutto semplificato visto che è completamente automatizzato: regola lui la potenza, l’acqua, il rullo e l’aspirazione.

Con guida vocale, controllo smart e display LED non hai limiti. La batteria dura 35 minuti con ogni ricarica e se ti sembrano pochi, non ti preoccupare: pulisci case senza problemi e non ti trovi mai interrotto nel bel mezzo delle tue routine.

Ci sono tante altre cose da dire su Tineco FLOOR ONE S5 ma te le lascio scoprire da solo. Collegati su Amazon dove grazie al doppio ribasso del Prime Day 2023 hai un occasione da non perdere: completa l’acquisto con 333€.

