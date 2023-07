PS5 Slim: prezzo e data di uscita svelati? La BOMBA da Microsoft

La PS5 Slim uscirà entro la fine del 2023 ed avrà un prezzo consigliato di 399,99 dollari. A “svelarlo” è la rivale Microsoft tramite uno dei documenti che fanno parte del processo che vede contrapposta Redmond alla Federal Trade Commission per l’acquisizione di Activision.

In questo documento, la società statunitense cita l’esistenza della PlayStation 5 Digital Edition, venduta appunto a 399,99 dollari, e spiega che Sony dovrebbe lanciare una PlayStation 5 Slim entro la fine dell’anno allo stesso prezzo ridotto. Ricordiamo che, in Europa, il prezzo di listino della PS5 Digital è di 449,99 euro contro i 549,99 del modello standard con lettore disco.

PS5 Slim: ci siamo davvero? Cosa sappiamo al momento

Difficile lanciarsi in precisioni, ma da quel che sappiamo qualcosa in quel di Tokyo si sta effettivamente muovendo. Già dallo scorso anno circolano diverse indiscrezioni che parlano di una Sony intenzionata a lanciare un nuovo modello di PlayStation 5 con lettore disco removibile.

L’obiettivo sarebbe quello di soppiantare entrambe le versioni già esistenti in modo da favorire la libertà di scelta al consumatore: la Digital Edition verrebbe sostituita dalla nuova PS5 senza lettore disco ad un prezzo ridotto. Lettore che verrà venduto come accessorio acquistabile a parte.

In alternativa, resterà ferma la possibilità di avere la PlayStation 5 con il lettore disco già integrato, seppur “staccabile”. Non sappiamo ancora in che modo.

L’anticipazione di Microsoft potrebbe essere la “conferma” definitiva a queste voci: la PlayStation 5 Slim sarà il tanto chiacchierato modello con lettore disco estraibile, destinato a rinnovare l’offerta della console di nuova generazione più ricercata sul mercato. Sony non ha per il momento rilasciato dichiarazioni o commenti.

