PS5 Slim Digital in offerta Black Friday a 374,99 euro: disponibile anche a rate

Vuoi finalmente toglierti lo sfizio PlayStation 5 e aspettavi la Settimana del Black Friday di Amazon? Hai fatto bene perché, se non sei interessato ai giochi su disco e preferisci acquistarli soltanto in digitale, ora puoi acquistare la PS5 Slim Digital Edition a soli 374,99 euro invece di 449,99. E c’è di più: al checkout puoi selezionare Cofidis come metodo di pagamento e pagarla in comode rate a tuo piacimento.

PS5 Slim Digital: ora è il momento giusto

La PS5 Slim Digital Edition è il modello rinnovato di PlayStation 5 con design più snello e leggero. Questa versione, come suggerisce il nome, è sprovvista di lettore disco quindi potrai riprodurre film, videogiochi e serie TV soltanto in formato fisico acquistandoli su PlayStation Store, scaricandoli tramite PlayStation Store o tramite le varie app di streaming in abbonamento.

Non si tratta però di un limite stringente: nel senso che, a differenza della prima PS5 Digital, in questo caso hai il potere di aggiungere il lettore disco in un secondo momento acquistandolo a parte. Il kit includerà tutto quello che serve per montarlo all’interno della console: è molto più semplice di quello che immagini.

Per il resto, le prestazioni sono le stesse del modello fat di PlayStation 5, con una SSD più grande che passa da 825GB a 1TB di spazio a disposizione. La confezione include naturalmente anche il controller DualSense, il cavo USB-C per la sua ricarica, il cavo di alimentazione, il cavo di HDMI e i vari materiali stampati.

Per il Black Friday regalati la PS5 Slim Digital Edition: oggi è tua a soli 374,99 euro invece di 449,99.