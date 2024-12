PS5 Slim Digital in offerta a 344€: è l'affare tech del giorno

La PS5 Slim è uno dei regali più desiderati per il Natale e con la nuova offerta eBay e il codice sconto REGALI24, da aggiungere nell’apposito campo al momento del pagamento, oggi è il momento giusto per acquistarla. La versione Digital della console è ora in offerta al prezzo scontato di 344 euro mentre la versione con lettore di dischi costa 429 euro. Per entrambe le varianti c’è la Garanzia Italia ed è possibile completare l’acquisto optando per il pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna. Per sfruttare le offerte basta premere sul box qui di sotto.

PS5 Slim: è il momento di comprarla

Le nuove offerte di oggi rappresentano l’occasione giusta per acquistare la PS5 Slim. La console di Sony, infatti, è ora matura ed è dotata di un catalogo giochi davvero completo. Si tratta, in questo momento, della console da prendere, grazie a un rapporto qualità/prezzo sensibilmente superiore a quello della versione Pro. Con 1 TB di spazio, sia la versione Digital che quella con lettore di dischi sono la scelta ideale per i videogiocatori.

Sfruttando la promo in corso su eBay è possibile acquistare la PS5 Slim al prezzo scontato di:

344 euro per la versione Digital

per la versione 429 euro per la versione con lettore di dischi

Il pagamento può avvenire anche in 3 rate senza interessi con PayPal oppure Klarna. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.