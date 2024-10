PS5 Slim Digital 30esimo anniversario: preordini APERTI sul sito Gamestop, fa in fretta

Gamestop ha aperto in esclusiva le prenotazioni per la PlayStation 5 Slim Digital Edizione Limitata per il 30esimo anniversario del marchio. Le prenotazioni sono per il momento disponibili per gli iscritti a GameStop Pro Club (iscriviti qui), mentre dalle 16.30 potranno prenotarla tutti gli altri. Devi però fare in fretta.

PS5 Slim Digital Edizione 30esimo anniversario: andrà a ruba

Il bundle include una PlayStation 5 Slim Digital in edizione Limitata dedicata al 30esimo anniversario di PlayStation con colore e stile che richiamano quelli della prima console. Per il resto, avrai anche:

Una scocca a tema per l’unità disco se decidessi di acquistarla poi a parte

se decidessi di acquistarla poi a parte Uno stand verticale

Un controller DualSense in Edizione Limitata

4 Fascette Serracavi PlayStation

Adesivo PlayStation

Poster PlayStation in edizione limitata

in edizione limitata Graffetta PlayStation

Il prezzo della console è di 499,98 euro, ma vista l’enorme attesa che ha generato è molto probabile che vada presto in sold out, per cui ti consigliamo di sbrigarti.

