PS5 Slim con lettore disco a 103€ in meno con questo codice sconto eBay

È il momento migliore per acquistare la PS5 Slim perché su eBay puoi averla al prezzo eccezionale di soli 446,49 euro invece di 549,99. Questo sconto si sblocca inserendo il codice TECHWEEK24 prima del pagamento: il venditore professionale assicura la garanzia di 2 anni e hai la protezione cliente eBay che ti rimborsa per qualsiasi genere di imprevisto.

PS5 Slim in sconto: questo è il prezzo giusto

Quello che ti arriverà a casa è l’ultimo modello di PlayStation 5 con un corpo più snello e leggero rispetto a quello originale e una SSD interna da 1TB invece di 825GB.

Per il resto, la console mantiene le caratteristiche tecniche dell’originale per quanto concerne le prestazioni. È dotata inoltre di lettore disco già integrato che ti permette di avere film, giochi e serie TV anche in formato fisico oltre che digitale.

La confezione include la console, il cavo HDMI, il cavo di alimentazione e l’innovativo controller DualSense con tutte le sue caratteristiche peculiari, dai grilletti adattivi al feedback aptico.

Il prezzo è un’occasione da non perdere perché si tratta di un risparmio di 103 euro rispetto a quello ufficiale: una buona opportunità per farti un regalo di Natale in largo anticipo o per avere una sorta di “Black Friday” fuori stagione. Inserisci il codice TECHWEEK24 e paga la tua PS5 Slim digitale solo 446,99 euro.