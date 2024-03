PS5 Slim con disco: a QUESTO PREZZO è la console da prendere oggi

La PS5 Slim con disco si conferma, sempre di più, la console da comprare oggi. Grazie a questa nuova offerta eBay, infatti, la console di Sony è ora disponibile al prezzo scontato di 459 euro, con possibilità anche di acquisto in 3 rate senza interessi con PayPal. Si tratta di una promozione ottima: la console è sempre di più un punto di riferimento sul mercato e può oggi contare su tantissimi giochi da mettere a disposizione dei suoi utenti, sia in versione fisica che in versione digitale. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

PS5 Slim con disco: a questo prezzo è da prendere subito

Per chi cerca una nuova console, la PS5 Slim con disco rappresenta, in questo momento, la scelta migliore, per prestazioni e catalogo di giochi a disposizione. Questa versione della PS5, inoltre, avendo il lettore di dischi, è anche la più flessibile e completa ed è in grado di soddisfare appieno le esigenze di tutti gli utenti. La promozione in corso rappresenta un’ottima opportunità per acquistare la console di Sony con una spesa ridotta.

Con la nuova offerta eBay disponibile oggi è possibile acquistare la PS5 Slim con disco al prezzo scontato di 459 euro, con possibilità anche di acquisto in 3 rate senza interessi con PayPal. La promozione è accessibile tramite il box qui di sotto, con consegna gratuita e garanzia di 2 anni. Si tratta di un’offerta disponibile per un periodo di tempo limitato.