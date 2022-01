PS5, quando saranno i prossimi drop di GameStop a febbraio 2022?

Siamo ancora ben lontani da una situazione di normalità, ma PS5 ha iniziato ad essere più facilmente e frequentemente disponibile. Nel mese di gennaio abbiamo assistito a qualche drop non solo da parte di GameStop, ma anche Amazon ed Euronics hanno avuto delle unità a disposizione che si sono ovviamente esaurite in pochissimo tempo. Adesso, proviamo a capire quando aspettarsi delle disponibilità per febbraio 2022: ci sono delle date da tenere d'occhio.

Drop PS5 GameStop (e non solo) febbraio 2022 – qualche data

Esattamente come avevamo ben previsto per il mese di gennaio, le puntate della GameStopTV, che vanno in onda sul canale Twitch della catena ogni mercoledì, sono ormai diventate un pretesto per attendersi dei drop di PS5. Nelle ultime due occasioni, GameStop ha infatti messo a disposizione delle PlayStation 5 con bundle diversi, che hanno dato la possibilità a molti di coronare il sogno di portarsi a casa una console next-gen.

Quindi, attenzione alle prossime puntate: mercoledì 2 febbraio, 9 febbraio, 16 febbraio e 23 febbraio. Sempre alle ore 16. Seguendo il modus operandi utilizzato finora, le console vengono messe a disposizione nella seconda parte della puntata, quindi intorno alle 17 e al solito link. Finora le PS5 sono sempre state vendute con dei bundle, non sappiamo al momento se GameStop sta valutando l'opportunità di venderle anche “lisce”, ovvero senza alcuna aggiunta forzata.

Ok, dove posso comprare PS5 a parte Gamestop?

Visti che i drop di recente sono stati sempre più frequenti il nostro consiglio è di tenere d'occhio siti come Amazon, che ha visto un paio di rifornimenti durante il mese, per non parlare di altre importanti catene di elettronica come Euronics, Unieuro e Mediaworld.

Stando a quello che filtra dal settore, la situazione è destinata costantemente a migliorare nel corso dell'anno, per questo motivo possiamo aspettarci maggiori disponibilità e probabilità di riuscire a comprare una PS5. Impresa che ad oggi somiglia quasi come a completare un soulslike cercando di morire il prima possibile!

In ogni caso, restate sintonizzati anche su queste pagine, in cui vi informeremo tempestivamente di ogni possibile drop di PlayStation 5!