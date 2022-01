PS5: quando sarà il prossimo drop di GameStop a gennaio 2022?

Siamo tutti in attesa di scoprire quando arriverà il prossimo drop di PS5 da parte di GameStop.

L'ultima volta che la nota catena videoludica aveva messo a disposizione delle PlayStation 5, sempre con l'ormai collaudato sistema del bundle, risale allo scorso dicembre: in quell'occasione, la distribuzione delle poche unità PS5 acquistabili è arrivata in concomitanza con la consueta puntata del mercoledì del canale ufficiale Twitch. E quello è già un importante indizio.

Partiamo quindi proprio da qui: ogni mercoledì, GameStop tiene una diretta su Twitch dedicata ovviamente a svariati temi del mondo geek e dei videogiochi. I due presentatori, Kobe e Kafkanya, ci intrattengono per un paio d'ore spesso con importanti ospiti del settore. In una delle puntate di dicembre, durante la trasmissione, è stato messo a disposizione un nuovo drop di PS5.

Quindi, ipotizzando strategia simile, le giornate di mercoledì 12 gennaio, 19 gennaio e 26 gennaio potrebbero essere da tenere d'occhio per eventuali drop a sorpresa. Le puntate della rubrica iniziano sempre alle 16, con le PS5 che solitamente vengono messe a disposizione alle ore 17.

Per il resto, si spera ovviamente in una sorpresa: è difficile credere che per tutto gennaio non ci saranno nuove PlayStation 5 a disposizione. Anzi, la sensazione è che, dato che è passato un po' di tempo dall'ultima volta, ci stiamo avvicinando a dei nuovi drop ed è bene dunque tenere drizzate le antenne in attesa di novità.

Ok, ma perché PS5 non si trova?

Come abbiamo spiegato in altre occasioni, PS5 è vittima del suo successo e delle complicazioni derivanti dalla pandemia da Covid-19. La situazione mondiale ha compromesso il funzionamento delle normali catene di approvvigionamento in tutto il settore dell'elettronica di consumo, causando carenza di componenti, difficoltà produttive e ritardi che non hanno risparmiato nessuno.

Ovviamente, per un prodotto così popolare e richiesto come PlayStation 5 la cosa viene amplificata in misura netta. Secondo le stime arrivate dagli esperti del settore, tutto il 2022 rischia di proseguire ancora su questa linea, ma potrebbero esserci dei miglioramenti per la fine dell'anno e una sorta di normalità auspicabile per il 2023.

Insomma, bisogna avere ancora un po' di pazienza. Nel frattempo, non dimenticate di seguire queste pagine: vi aggiorneremo tempestivamente in caso di drop di PS5 a sorpresa!