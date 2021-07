La PS5 ha un design piuttosto particolare, le forme della console non permettono di capirne facilmente l'orientamento quando viene posizionata in orizzontale. Sembra che a volte anche Sony finisca per confondersi, come mostrato in un recente spot pubblicitario nel quale una PS5 Standard Edition risulta capovolta, con il lettore ottico in alto. L'utenza ha segnalato l'errore e poco dopo Sony ha cancellato il post.

Osservando uno screenshot dello spot, si nota come alla base della console non sia stato montato il supporto in plastica fornito in confezione, un elemento che avrebbe di certo aiutato gli addetti al montaggio del set ad evitare l'imbarazzante errore. Il singolare – seppur divertente – aneddoto è accaduto proprio ieri, a distanza di poche ore dall'inizio dell'evento State of Play a tema Deathloop. La conferenza Sony PlayStation è andata in onda ieri, 8 luglio 2021 alle ore 23:00 sui canali ufficiali del produttore giapponese.

