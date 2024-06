ASUS ROG Ally: sconto IMPERDIBILE di 200 euro su Amazon

La console portatile ASUS ROG Ally è il nuovo fiore all’occhiello di ROG, progettata per offrire un’esperienza di gioco eccezionale ovunque ci si trovi. Questa console combina potenza, portabilità e versatilità, rendendola un must-have per ogni appassionato di gaming. Oggi è disponibile su Amazon con uno sconto straordinario del 25%, un’opportunità imperdibile per arricchire la tua esperienza di gioco. Approfitta subito di questa opportunità e falla tua al prezzo ridicolo di soli 599,00 euro, anziché 799,00 euro.

ASUS ROG Ally: un affare da prendere al volo

Il sistema operativo Windows 11 Home permette di accedere a tutte le principali piattaforme di gioco e alla propria libreria gaming online, trasformando la ROG Ally in un vero e proprio PC portatile. Questa console è alimentata dal processore AMD Ryzen Z1 Extreme, supportato da 16GB di RAM e un SSD PCIE da 512GB, garantendo prestazioni potenti e fluide per i giochi più esigenti. Inoltre, la possibilità di collegare una scheda grafica esterna e di espandere la capacità del disco con una SD card rende questo dispositivo estremamente versatile.

La connettività è un altro punto forte della ROG Ally, grazie al WiFi 6E, che assicura una connessione super veloce e stabile per il gaming online e lo streaming. Il design ergonomico è pensato per sessioni di gioco prolungate, con una dissipazione del calore ottimale garantita dal sistema Dual Fan. Inoltre, la batteria si ricarica al 50% in soli 30 minuti, permettendoti di tornare a giocare rapidamente.

L’ASUS ROG Ally non è solo potente, ma anche esteticamente accattivante, riflettendo l’alta qualità dei prodotti ROG. È perfetta per chi desidera un dispositivo innovativo che non solo permette di accedere a tutte le piattaforme di gioco preferite, ma anche di connettersi in streaming o ai canali social.

Con lo sconto del 25% disponibile oggi su Amazon, l'ASUS ROG Ally diventa un acquisto ancora più allettante.