Dove trovare PS5 disponibile, chi la vende e come ordinarla

Il 2022 non ci ha regalato sorprese per quanto riguarda le disponibilità di PS5: la console di ultima generazione di casa Sony continua ad essere l'oggetto del desiderio impossibile per ogni appassionato di videogiochi e non solo. Al di là di qualche sporadico drop da parte di GameStop, Amazon e Euronics, ad oggi la PlayStation 5 è ancora assolutamente introvabile. Chi ne possiede una se la tiene ben stretta, mentre c'è chi cerca di approfittarsene rivendendola a prezzi assurdi in rete. Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Perché PS5 non si trova?

Possiamo dire tranquillamente che una situazione di normalità circa la disponibilità di PS5 non si è mai verificata. Sin dal lancio, la console next-gen è stata letteralmente introvabile e, a distanza di un anno e qualche mese, le cose non sono migliorate neanche un pochino. Sono due le cause principali scatenanti che di fatto rendono PlayStation 5 un oggetto difficile da trovare.

Il primo è quello legato alla crisi dei semiconduttori, che ha spinto Sony ha rivedere al ribasso le stime di produzione e di vendita della macchina: una crisi che, come ben sappiamo, riguarda tutti i settori della tecnologia e da cui i videogiochi, che peraltro non hanno priorità di produzione rispetto altre industrie, non possono certo sottrarsi. Questo significa che le PS5 effettivamente a disposizione per la vendita non sono quante ne servirebbero per coprire la domanda.

Una domanda, e qui passiamo al secondo punto, che è fortissima: PS4 è una delle console di maggior successo nella storia dei videogiochi e in un periodo nel quale la popolarità del medium sta crescendo a dismisura, andando ben al di là dei semplici appassionati, è naturale che avere il suo successore, la PlayStation 5, fa in un certo senso tendenza. La vogliono tutti. La bramano in parecchi.

E questo purtroppo fa anche la fortuna dei bagarini, che contribuiscono ad accentuare la gravità della situazione, acquistando in blocchi delle console che poi rivendono a prezzi esagerati. E c'è chi purtroppo casca nel tranello pur di averne una, arrivando a pagarla anche più del doppio.

Quando tornerà disponibile PS5 su Amazon?

Una delle chance migliori per riuscire ad acquistare una PlayStation 5 è quella di affidarsi al solito Amazon. I drop non sono molto frequenti, ma quando accadono si ha la fortuna di portarsela a casa al prezzo di listino, senza ingombranti e costosi bundle. Se siete abbonati a Prime avete inoltre una sorta di accesso prioritario rispetto tutti gli altri, almeno fino al 31 marzo 2022. Il consiglio è quindi di attivare le notifiche per essere subito informati sulla disponibilità:

Come ordinare PlayStation 5 da GameStop

Passando invece a GameStop, ci sono due possibilità. La prima, più ovvia, è quella di recarvi al vostro punto vendita di fiducia e chiedere se vi è la possibilità di essere messi in lista per quando le PS5 torneranno a essere disponibili. Alcuni negozi sono disponibili a fornire questo servizio, ma i tempi di attesa potrebbero essere molto lunghi.

L'altra chance è sperare nei drop occasionali che solitamente avvengono il mercoledì pomeriggio, durante la puntata della GameStop TV su Twitch. Va detto che ultimamente l'appuntamento è saltato, proprio dopo la notizia di una multa comminata alla catena per la storia dei famosi bundle che gli utenti erano costretti ad accettare per portarsi a casa una PlayStation 5. Che ci sia in atto un cambiamento in vista? Staremo a vedere.

PS5, la disponibilità su MediaWorld e Unieuro

Passiamo alle altre catene. MediaWorld e Unieuro non si sono rese protagoniste di chissà quanti drop ultimamente, ma ovviamente PS5 può tornare disponibile da un momento all'altro anche da loro. Entrambe le società adottano un modus operandi molto simile: annunciano la disponibilità sui loro canali social poco tempo prima e poi permettono di mettersi in una coda virtuale sulle rispettive pagine dedicate a PlayStation 5.

Poi è questione di fortuna: velocità nella coda e quantitativo di unità disponibili saranno dei fattori fondamentali per acquistare la console che, se riuscirete nell'intento, vi arriverà a casa nel giro di qualche giorno.

Chi vende PlayStation 5 oltre alle solite catene?

Chiudiamo ovviamente con i veri colpi di fortuna. Magari si tende un po' a sottovalutare alcune catene, ma possono diventare la salvezza specialmente per trovare una PS5. La disponibilità non è assicurata, certo, ma vi consigliamo di tenere d'occhio anche questi negozi perché, sapete com'è, non si sa mai!

Alcuni link non sono attivi e tornano ad esserlo solo nel momento in cui ci sarà una disponibilità confermata di PS5. Per questo vi consigliamo di iscrivervi alle pagine social, oltre naturalmente a seguire il nostro sito, in cui vi informeremo in tempo reale di qualsiasi drop improvviso e a sorpresa che possa regalarvi un'ambitissima PlayStation 5.

Ancora una cosa: non sottovalutate il classico negozietto. Quei pochi sopravvissuti possono fare il miracolo. Se avete un privato di fiducia da cui vi fornite, provate a chiedere anche se è solo possibile ordinarla. I contatti giusti possono regalare sorprese inaspettate.