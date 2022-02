PlayStation VR2, la data di uscita sta per essere cambiata?

Nonostante la scorsa settimana Sony abbia svelato il design definitivo di PlayStation VR2, il visore di nuova generazione per PlayStation 5, pare che i piani di lancio per quest'anno siano cambiati. A riferirlo è l'insider PSVR Without Parole, che in passato aveva anticipato con successo l'esistenza di Horizon Call of The Mountain, titolo sviluppato proprio per il visore, e le caratteristiche tecniche dello stesso.

In un nuovo video pubblicato sul canale YouTube, il leaker afferma infatti di aver ricevuto conferma da diverse fonti circa una data di uscita spostata all'inizio del 2023. Al momento, come ben sappiamo, le intenzioni ufficiali della compagnia sono quelle di lanciare PS VR2 entro quest'anno. Le difficoltà di approvvigionamento di PS5 potrebbero spingere Sony a rivedere la strategia.

PlayStation 2, la data di uscita verrà davvero spostata?

Sarebbe proprio questa la motivazione principale sottolineata anche dall'insider: la continua scarsa disponibilità di PlayStation 5, dovuta alla crisi dei componenti, potrebbe suggerire alla compagnia una soluzione prudente al fine di aver la maggior base installata possibile per il lancio del visore.

I commenti all'indiscrezione non si sono fatti attendere: in molti ritengono improbabile che Sony possa aver svelato da poco il design definitivo di PlayStation VR2 per poi annunciarne un rinvio a breve. Va aggiunto tuttavia, come detto in apertura, che la compagnia non hai mai confermato una finestra precisa per la release, limitandosi ad un generico 2022.

Le ultime indiscrezioni in questo senso sostenevano la presunta intenzione del colosso giapponese di far debuttare PS VR2 in autunno, probabilmente tra settembre e ottobre, accompagnandolo con alcuni importanti titoli di lancio, come lo stesso Horizon Call of The Mountain e una versione specifica di Half-Life Alyx.

Ovviamente non vi è nulla di ufficiale, quindi fino ad ulteriori comunicazioni per il momento PlayStation VR2 resta confermato a quest'anno. Vedremo se ci saranno novità nelle prossime settimane.