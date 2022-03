PS5 Pro, nuove voci su caratteristiche tecniche e data di uscita

Sembra sia definitivamente partita la macchina delle indiscrezioni legata a PS5 Pro, nonostante la PlayStation 5 sia ancora praticamente introvabile. Questa volta a parlarne è l'insider e content creator Foxy con un post pubblicato su Twitter, nel quale ha svelato qualche dettaglio su caratteristiche tecniche e possibile data di uscita.

Word on the street is.. #PS5Pro targets Native 4K w/ improved Ray Tracing capabilities, *8K media, I assume movies, streaming, smaller games, and only a slight CPU clock increase.



All games will play on both PS5 systems eg PS4 – PS4 Pro.



ETA 2024 — Games Not War – Foxy (@foxygames_uk) March 8, 2022

Secondo le informazioni raccolte da Foxy, pare che la console mid-gen punterà ad una risoluzione nativa in 4K per praticamente tutte le produzioni, senza rinunciare al “peso” del ray tracing, un compromesso a volte necessario per gli sviluppatori. A supportare il miglioramento tecnico interverrà anche una CPU leggermente potenziata rispetto quella montata adesso.

PS5 Pro compatibile con tutti i giochi e data di uscita?

Il resto delle voci messe insieme dall'insider conferma che PS5 Pro sarà ovviamente in grado di far girare tutti i giochi in uscita, che continueranno ad essere compatibili anche con la PlayStation 5 attuale, come dopotutto è accaduto tra PS4 e PS4 Pro.

Per la data di lancio, al momento l'intenzione di Sony sarebbe quella di puntare ad una release per la fine del 2024. Sarebbe un delay di tempo di quattro anni rispetto al lancio di PS5, perfettamente comprensibile e realistico considerato che la current gen è partita con fatica, tra pandemia globale e problemi di scorte.

Naturalmente, tutte le informazioni fornite dal sedicente insider vanno prese con le pinze: parliamo di dettagli francamente prevedibili per una presunta ed eventuale PS5 Pro, sia per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, sia per la possibile data di uscita.

Nel frattempo, Sony si prepara a svelare il futuro prossimo di PS5 con un piccolo State of Play che si terrà questa sera alle 23 ora italiana. È prevista la presentazione di nuovi giochi PS4 e PS5 in arrivo nei prossimi mesi da publisher giapponesi, oltre a qualche altra sorpresa non meglio specificata. Per PlayStation 5 Pro è forse un po' presto.