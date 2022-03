PlayStation, ufficiale lo State of Play di marzo 2022: data e orario

Nessun rinvio come si pensava inizialmente: Sony ha annunciato ufficialmente un nuovo State of Play che si terrà domani, mercoledì 9 marzo 2022, a partire dalle 23 ora italiana. L'evento, come si legge sul PlayStation Blog ufficiale, punterà il focus su aggiornamenti di titoli in arrivo su PS4 e PS5 da sviluppatori e publisher giapponesi e non solo.

La presentazione durerà 20 minuti e potrà essere seguita in diretta sui canali Twitch e YouTube ufficiali della divisione PlayStation. La compagnia precisa che non ci saranno per adesso ulteriori aggiornamenti su PlayStation VR2 e sui giochi in lavorazione per il visore next-gen.

PlayStation State of Play marzo 2022 – che giochi possiamo aspettarci?

Considerato che Sony ha specificato che si tratta di una presentazione specificatamente dedicata a produzioni giapponesi è facile sperare subito in nuovi aggiornamenti su Final Fantasy 16, di cui non si hanno notizie da più di un anno. Non è da escludere, almeno in linea teorica, qualcosa sull'eventuale sequel di Final Fantasy 7 Remake, anche se sembra molto improbabile.

Potrebbe esserci nuovamente spazio per Ghostwire Tokyo, sebbene abbia ricevuto di recente un evento tutto dedicato. È lecito sperare nel chiacchierato Resident Evil 4 Remake, per il quale sembra mancare soltanto l‘annuncio ufficiale. E considerato che tutto è possibile, le voci sul ritorno di Silent Hill diventeranno inevitabilmente sempre più forti nelle prossime ore, nella speranza che si concretizzino finalmente in un annuncio ufficiale.

Staremo a vedere. Ricordiamo dunque l'appuntamento: il nuovo PlayStation State of Play dedicato a nuovi giochi PS4 e PS5 provenienti principalmente dal Giappone (e non solo, sembrerebbe) si terrà domani mercoledì 09 marzo 2022 alle 23 ora italiana. Vi aggiorneremo ovviamente in tempo reale su tutte le novità.