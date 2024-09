PS5 Pro 30esimo anniversario: preordini aperti, ecco quanto costa

Da oggi su PlayStation Direct è possibile prenotare non solo la PS5 Pro, al prezzo consigliato di 799,99 euro, ma anche l’intera collezione per il 30esimo anniversario del marchio PlayStation.

Una collezione che include anche la stessa PS5 Pro, realizzata in edizione limitatissima con la colorazione della prima PlayStation e piccole chicche di design che richiamano al passato. C’era molta curiosità sul prezzo ed eccolo qua: costa 1099,99 euro, per sole 12.300 console numerate disponibili in tutto il mondo.

Collezione 30esimo anniversario PlayStation: cosa c’è da sapere

Andiamo a vedere innanzitutto i contenuti della confezione della PS5 Pro in edizione limitata:

Console PS5 Pro in edizione 30esimo anniversario

Controller wireless DualSense Edge

Controller wireless DualSense

Base di ricarica DualSense

DualSense Copertura della console per lettore disco (da acquistare separatamente)

Base verticale

SSD 2TB

Cavo HDMI

Cavo di alimentazione

Alloggiamento del connettore del cavo in stile PS1

4 fascette serracavi PlayStation

Adesivo PlayStation

Poster PlayStation

Graffetta PlayStation

Naturalmente, anche tutti gli accessori sono griffati in edizione limitata per l’occasione. Un pacchetto dunque molto ricco, che giustifica in un certo senso il prezzo di 1099,99 euro, se si considera che la PS5 Pro di base ne costa 799,99. Il lancio è previsto il 21 novembre.

La collezione per il 30esimo anniversario include inoltre una PlayStation 5 Edizione Digitale a 499,99 euro, un DualSense in edizione limitata a 79,99 euro, un DualSense Edge in edizione limitata a 249,99 euro e un PlayStation Portal in edizione limitata a 239,99 euro.