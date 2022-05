PS5, nuovo bundle disponibile OGGI da GameStop: link e orario

Il mercoledì è ormai decisamente diventato un appuntamento fisso per tutti gli appassionati per cercare di acquistare una PS5 sul sito ufficiale di GameStop. Anche oggi, 25 maggio 2022, il noto rivenditore conferma che sarà possibile tentare di acquistare un bundle di PlayStation 5 Standard.

L’occasione, ben conosciuta da chi segue regolarmente i drop di GameStop, è la puntata settimanale della GameStopTV, che va in onda sul canale Twitch ufficiale a partire dalle ore 16. Per tentare di acquistare la PS5 dovrai tenere aperto il link seguente, che si attiverà nel corso della diretta. In genere intorno alle 17.

Drop bundle PS5 GameStop 25 maggio 2022 – Cosa includerà il bundle?

Se la scorsa settimana GameStop aveva permesso di poter scegliere tra due differenti bundle, questa volta si torna ad un’offerta soltanto. Non sono ancora noti i contenuti, ma puoi aspettarti una PS5 Standard accompagnata da un accessorio e diversi giochi venduta ad un prezzo di 699,98€.

Per essere abilitato all’acquisto devi possedere una tessera GameStop e registrarla sul sito ufficiale: una operazione che puoi fare direttamente sul sito stesso iscrivendoti al programma Loyalty.

Come al solito, le PS5 a disposizione non saranno moltissime, per questo ti consigliamo di seguire la diretta che sarà in onda, lo ricordiamo, a partire dalle ore 16 sul canale Twitch di GameStop e soprattutto di tenere aperto il link di acquisto, che si attiverà nel momento in cui verrà annunciato nel corso della trasmissione.

Il metodo di pagamento accettato è quello della carta di credito: per effettuare l’acquisto, dovrai comporre il bundle che ti sarà indicato in pagina, aggiungendo al carrello tutti gli elementi segnalati. Solo dopo potrai procedere al pagamento e una email da parte di GameStop ti confermerà l’avvenuta buona riuscita dell’operazione.