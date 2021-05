Il sito DigiTimes ha dichiarato – basandosi su fonti interne – che Sony è pronta a lanciare una nuova versione di PS5 nel 2022. Si tratterebbe di un redesign interno che permetterebbe alla console next gen di risolvere – almeno in parte – i problemi di produzione che persistono fin dal day one.

La scarsità di componenti elettroniche condiziona da tempo l’elettronica di consumo, la situazione sanitaria dell’ultimo anno e mezzo ha messo a dura prova le fabbriche asiatiche, causando uno shortage senza precedenti. Il settore dei videogiochi è tra i più colpiti, la produzione quasi azzerata di schede video e la scarsa reperibilità delle nuove console impediscono a moltissimi utenti di immergersi all’interno della next gen videoludica.

A distanza di diversi mesi dal lancio ufficiale di PlayStation 5, Sony potrebbe decidere di svilupparne una versione modificata e dotata di componenti interne più semplici da produrre. Secondo DigiTimes la prossima PS5 – in arrivo entro il 2022 – monterà un SoC AMD sviluppato con processo produttivo a 6 nanometri, diverso dal chip attuale a 7nm. Sony avrebbe scartato i 5 nanometri, tecnologia considerata troppo costosa e non semplice da sviluppare.

Questo cambio di architettura consentirebbe a Sony di aumentare la produzione di PS5, incrementandone la disponibilità in modo sostanziale. Il redesign della console dovrebbe concentrarsi sulla componentistica hardware, ma non escludiamo la possibilità che Sony possa adottare dei cambiamenti estetici.

Per ora si tratta soltanto di rumors, non abbiamo alcuna informazione ufficiale e Sony non ha confermato o smentito la notizia, se le indiscrezioni dovessero rivelarsi attendibili potrebbero trapelare nuovi dettagli nei prossimi mesi.

