Da qualche giorno Sony ha iniziato a pubblicare alcuni video che mostrano all’opera le nuove tecnologie di PS5, dopo i trailer di ieri riguardo al Ray Tracing e ai 120 fps oggi è il turno dell’HDR.

HDR sta per High Dynamic Range e consiste in una gamma cromatica nettamente superiore alle classiche immagini SDR, un maggior numero di colori e tonalità garantisce un’esperienza visiva senza precedenti. Questa tecnologia è supportata nativamente dalla nuova PlayStation 5, a patto che si colleghi la console ad un monitor o televisore compatibile. All’interno del filmato vengono proposte alcune cinematiche prese dal trailer di Horizon Forbidden West e Spider-Man Miles Morales, seguite da una brevissima sequenza di gioco di Kena: Bridge of Spirits.

Il breve video di appena 19 secondi è stato pubblicato – così come i precedenti – sul canale YouTube ufficiale di PlayStation, con molta probabilità ne seguiranno altri nel corso della settimana. Con questa serie di filmati Sony intende chiarire all’utenza le enormi potenzialità offerte da PS5, evidenziando le importanti differenze tra la precedente generazione videoludica e la tanto agognata next gen.

