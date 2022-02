PS5 gratis grazie ad un nuovo concorso di Sony: e l'Italia?

Con un post pubblicato sul PlayStation Blog ufficiale, Sony ha annunciato una nuova iniziativa chiamata “Treat Codes“: si tratta di un concorso che offre l'opportunità di vincere una PS5. Dato che ancora non si trova facilmente, è sicuramente un'ottima occasione per tentare la fortuna. C'è solo un problema però: nonostante sia attivo in diversi paesi, purtroppo l'Italia non è stata inclusa.

Come funziona il concorso per vincere una PS5 e perché manca l'Italia?

A partire da oggi, una serie di 14 codici unici che riprendono le sembianze dei pulsanti dei controller PlayStation compariranno online sui canali social media, ma anche in una serie di posti inaspettati nel mondo, come eventi di altro profilo che includeranno sport (pensiamo a Inter-Liverpool di Champions League), gaming, film e musica. Ogni codice che gli utenti riescono ad indovinare sarà una possibilità per vincere una PlayStation 5, quindi scovando tutti i codici si potranno avere 14 opportunità.

Una volta scovato il codice bisogna inserirlo correttamente nella pagina ufficiale su PlayStation.com dopo aver effettuato l'accesso con il proprio account. Verrà fatta anche una domanda: si avrà tempo fino al 7 marzo per tentare la fortuna.

I paesi in cui l'iniziativa è presente sono i seguenti: Argentina, Canada, Cile, Messico e Stati Uniti, Hong Kong, Indonesia, Giappone, Malesia, Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Tailandia, Australia, Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Russia, Arabia Saudita, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Nuova Zelanda, Polonia, Regno Unito.

Sì, come vedete ci sono praticamente tutti tranne l'Italia. Purtroppo non conosciamo le motivazioni che hanno portato ad escludere, ancora una volta, il nostro paese. Se ci leggete però da uno di questi paesi potete tentare la sorte e fateci sapere se avete vinto la vostra PS5!